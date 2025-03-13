Grand Theft Auto V Enhanced Edition получила новый мод, который значительно улучшает визуальные эффекты игры. С помощью ChromatiX Enhanced v0.1 игра получила реалистичное освещение, увеличенную плотность трафика и множество других эффектов.

Для Grand Theft Auto V Enhanced Edition сделали новый мод ChromatiX Enhanced v0.1. Мод был выпущен всего несколько дней назад. В нем увеличена плотность трафика и пешеходов, улучшено освещение и атмосфера для различных погодных условий.

В ChromatiX Enhanced v0.1 также заметно увеличена интенсивность отраженийи. Ночное небо стало более детализированным, а общая атмосфера игры значительно улучшилась. Даже в ранней версии мода результаты выглядят впечатляюще

Несмотря на некоторые проблемы с миграцией учетных записей GTA Online, улучшения, внесенные Rockstar, позволяют игрокам вновь вернуться к игре. Внедрение технологий трассировки лучей и поддержки DLSS предвещает положительные изменения для будущего порта Grand Theft Auto VI на ПК.