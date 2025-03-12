Huawei планирует выпустить свой первый коммерческий ноутбук с искусственным интеллектом в апреле. Новинка будет оснащена процессором Kunpeng-920 и интеграцией DeepSeek для эффективной обработки данных.

Китайская компания Huawei продолжает развивать свои технологии, на этот раз обращая внимание на рынок коммерческих ноутбуков. Ожидается, что в апреле 2025 года она представит первый в своем роде ноутбук, который станет частью линейки «Qingyun». Это решение свидетельствует о намерении Huawei укрепить свои позиции в сегменте ПК после успеха в мобильных устройствах.

Предстоящий ноутбук будет оснащен процессором Kunpeng-920, разработанным на основе архитектуры ARMv8. Этот процессор обещает высокую производительность благодаря наличию различных конфигураций ядер — от 4 до 64. Huawei также заявляет, что устройство будет полностью интегрировано с ИИ DeepSeek, который обеспечит эффективную обработку запросов.

Интересно, что все компоненты ноутбука будут произведены в Китае, что минимизирует зависимость от международных поставок. Это решение может значительно упростить логистику и ускорить время выхода на рынок. Линейка «Qingyun» включает в себя не только ноутбуки, но и настольные компьютеры.

Согласно информации, устройство будет работать под управлением HarmonyOS, адаптированным для ПК. Это может привлечь внимание пользователей, которые ищут альтернативу традиционным операционным системам.

Пока точная дата запуска остается неофициальной, но апрель уже обозначен как возможный месяц выхода.