Хидео Кодзима подтвердил дату выхода Death Stranding 2: On The Beach на 26 июня.

Death Stranding 2: On The Beach, долгожданное продолжение от Хидео Кодзимы, анонсировали более двух лет назад. С тех пор информация о проекте поступала с перебоями, что добавляло интриги.

Теперь разработчик представил новое видео, демонстрирующее геймплей, и объявил дату релиза — 26 июня.





Оригинальная игра имела огромный успех, продемонстрировав высокие продажи на PlayStation и ПК. Продолжение, по словам Кодзимы, станет еще масштабнее и увлекательнее. Фанаты смогут оформить предварительный заказ с 17 марта, а коллекционное издание предложит дополнительные предметы для игроков. Владельцы Digital Deluxe и Collector's Edition получат доступ к игре на два дня раньше — с 24 июня, а также специальные внутриигровые бонусы.