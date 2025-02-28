Студия Slipgate Ironworks и издательство 3D Realms выпустили демоверсию стратегии Tempest Rising на платформе Steam.

Студия Slipgate Ironworks представила свою новую стратегию в реальном времени Tempest Rising, которая уже доступна в Steam. Игра позиционируется как наследник классической серии Command & Conquer и предлагает игрокам уникальный игровой опыт.

В демоверсии, доступной до 10 марта, пользователи могут испытать в четырех миссиях в режиме «Кампания» и трех картах в режиме «Схватка». Игроки смогут выбрать одну из трех фракций и сразиться за ресурсы в разрушенном мире будущего. Искусственный интеллект управляет противниками, что делает каждую битву интересной и непредсказуемой. Разработчики также выпустили трейлер, который показывает основные особенности демо-версии. Полная версия Tempest Rising должна выйти 24 апреля только на MS.