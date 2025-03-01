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У Blue Origin в планах запустить первую с 1963 года полностью женскую суборбитальную миссию

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, планирует запустить суборбитальную миссию с исключительно женским экипажем весной 2025 года.
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Blue Origin, космическая компания, основанная Джеффом Безосом, готовится к запуску уникальной суборбитальной миссии, в которой примут участие исключительно женщины. Это событие, запланированное на весну 2025 года, станет знаковым моментом не только для самой компании, но и для всей индустрии космических исследований. Экипаж состоит из разнообразных и опытных участниц, каждая из которых вносит свой вклад в эту историческую миссию.

Миссия под названием NS-31 станет первой в своем роде, и ее возглавит Лорен Санчес, журналистка и лицензированный пилот вертолета. Санчес, невеста Безоса, собрала команду из пяти женщин, каждая из которых имеет уникальный опыт и достижения в своей области. К ним присоединятся такие личности, как певица Кэти Перри, бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, исследователь биоастронавтики Аманда Нгуен, а также журналистка Гейл Кинг и Керианн Флинн, которая имеет опыт в моде и кинопроизводстве.

Кэти Перри, известная своим музыкальным талантом и активной благотворительной деятельностью, надеется, что ее участие вдохновит молодое поколение, особенно ее дочь, стремиться к большим целям. Аиша Боу, обладая опытом работы в NASA и руководя инжиниринговой компанией STEMBoard, также намерена использовать этот полет как пример для молодежи, показывая, что мечты могут стать реальностью.

Аманда Нгуен, которая внесла значительный вклад в защиту прав женщин, была номинирована на Нобелевскую премию мира за свою работу. Ее участие подчеркивает важность научных исследований и их влияние на общество. Гейл Кинг, известная своими журналистскими навыками, также привнесет толику своего писательского таланта в эту миссию, а Керианн Флинн, обладая опытом в киноиндустрии, надеется создать документальные материалы о полете.

Запуск миссии NS-31 запланирован с площадки Blue Origin в Западном Техасе. Хотя точная дата еще не объявлена, ожидается, что ракета New Shepard поднимет экипаж на высоту около 100 километров, что соответствует общепринятой границе космоса. Полет займет всего 10-12 минут, во время которых участницы смогут испытать невесомость и насладиться видами Земли из космоса.

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Система New Shepard, используемая для этой миссии, полностью автоматизирована и не требует участия пилотов. Это позволяет сосредоточиться на научных исследованиях и личных историях участниц. Герметичная капсула рассчитана на шесть человек и оборудована большими иллюминаторами, что обеспечивает комфорт и возможность наслаждаться видами.

Эта миссия станет 11-м пилотируемым полетом ракеты New Shepard и 31-й миссией в целом. На данный момент система успешно доставила 52 человека на границу космоса, что подтверждает ее надежность и безопасность для суборбитальных полетов. Успешные полеты Blue Origin продемонстрировали, что космические путешествия становятся доступнее, и это открывает новые возможности для исследований и вдохновения.

Историческая важность этой миссии заключается не только в том, что она включает только женщин, но и в том, что она может изменить представление о роли женщин в космической индустрии. С момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, который стал знаковым для женщин в космосе, прошло много времени. Теперь, когда женщины занимают ведущие позиции в науке и технологиях, их участие в космических миссиях становится нормой, а не исключением.

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Теги

космос blue origin женская миссия кэти перри лорен санчес
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