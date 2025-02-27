Аспирантка Дивья Тьяги из Университета штата Пенсильвания сделала важный вклад в оптимизацию ветряных турбин. Она переработала задачу столетней давности и предложила новое решение, которое может улучшить эффективность генерации электроэнергии.

Дивья Тьяги, обучающаяся на факультете аэрокосмической техники, взялась за задачу, предложенную Германом Глауэртом, известным британским аэродинамиком. Эта задача касалась оптимальных аэродинамических характеристик роторного диска. Научный руководитель Тьяги, доктор философии Свен Шмитц, заметил, что исходное решение Глауэрта не учитывало ключевые аспекты, такие как силы, действующие на ротор, и изгиб лопастей под воздействием ветра.

Тьяги решила принять вызов и потратила значительное время на изучение проблемы. В итоге она разработала решение, основанное на вариационном исчислении — методе, который позволяет находить оптимальные параметры в условиях ограничений. Ее подход определяет, как максимально эффективно использовать потоки воздуха для повышения выходной мощности ветряных турбин.

Профессор Шмитц выделяет, что оригинальная работа Глауэрта сосредоточилась на коэффициенте мощности, который измеряет, насколько эффективно турбина преобразует ветер в электричество. Однако, по его мнению, Глауэрт не учел общие нагрузки на ротор, что критически важно для проектирования современных ветряных установок. Например, когда ветер давит на лопасти, они изгибаются, и конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать эти нагрузки.

По словам Тьяги, даже небольшое улучшение коэффициента мощности на 1% может значительно повысить выработку энергии ветряной турбины. Это, в свою очередь, может оказать влияние на обеспечение электроэнергией целых районов.