Корейская компания SK hynix активно работает над новыми стандартами оперативной памяти, стремясь улучшить как скорость, так и энергоэффективность. Их последняя разработка, память LPDDR5M, привлекает внимание благодаря снижению рабочего напряжения и повышению общей производительности.

Память LPDDR5M от SK hynix функционирует при напряжении 0,98 В, что ниже, чем у стандартной LPDDR5X, работающей на уровне 1,05 В. Это снижение напряжения приводит к улучшению энергоэффективности на 8%. Такой подход позволяет производителям разрабатывать устройства, которые могут выполнять сложные задачи, не потребляя при этом много энергии.

Новая память станет особенно актуальной для смартфонов с функциями искусственного интеллекта, где важна не только скорость обработки данных, но и эффективность использования ресурсов. По информации из корейских источников, SK hynix готовит LPDDR5M для использования в мобильных устройствах, которые требуют интенсивной обработки данных при минимальном энергопотреблении.

Среди потенциальных клиентов, заинтересованных в этой технологии, могут оказаться китайские производители, которые уже внедряют новые аккумуляторы с увеличенной емкостью. Также стоит отметить, что Apple, представившая свой модем C1 для iPhone 16e, может рассмотреть возможность интеграции LPDDR5M в свои устройства для повышения времени автономной работы.

Ожидается, что массовый выпуск новой памяти состоится в ближайшие месяцы. SK hynix продолжает двигаться в направлении создания эффективных решений, которые соответствуют требованиям современного рынка, где производительность и экономия энергии становятся ключевыми факторами.