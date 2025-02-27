Huawei продолжает активно развивать свои технологии в области искусственного интеллекта. Новый чип Ascend 910C, который вскоре должен выйти на рынок, привлекает внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам и высоким показателям производительности.

Чип Ascend 910C от Huawei демонстрирует значительное улучшение в производительности, достигая уровня выхода годных до 40%. Это вдвое больше показателя в 20% годичной давности. Такие данные свидетельствуют о том, что компания готова к массовому производству, которое, по планам, составит более 100 000 единиц к концу 2025 года. Это событие может стать важным шагом для Huawei на внутреннем рынке ИИ.

Согласно информации из The Financial Times, Huawei намерена представить Ascend 910C в ближайшее время, возможно, во время конференции NVIDIA GTC 2025. Это может стать стратегическим ходом, позволяющим компании отвлечь внимание от конкурентов, таких как NVIDIA, которые доминируют на рынке графических процессоров.

Кроме того, Huawei разрабатывает собственное программное обеспечение CANN, чтобы конкурировать с существующими решениями от NVIDIA. Это долгосрочная стратегия, но она показывает решимость компании занять более сильные позиции в области вычислений.

Ожидается, что успешный запуск Ascend 910C не только укрепит позиции Huawei на рынке, но и создаст новые возможности для прибыльности. С ростом производительности и выходом на новые рынки, китайская компания может существенно изменить ландшафт индустрии ИИ, предоставив пользователям доступ к мощным вычислительным ресурсам.