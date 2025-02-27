Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Huawei готовит выпуск Ascend 910C, способного конкурировать с NVIDIA H100

Huawei анонсировала новый чип Ascend 910C, который, как сообщается, достигает показателей производительности, сопоставимых с NVIDIA H100. Ожидается, что массовое производство начнется с выпуском более 100 000 единиц в этом году.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Huawei продолжает активно развивать свои технологии в области искусственного интеллекта. Новый чип Ascend 910C, который вскоре должен выйти на рынок, привлекает внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам и высоким показателям производительности.

Чип Ascend 910C от Huawei демонстрирует значительное улучшение в производительности, достигая уровня выхода годных до 40%. Это вдвое больше показателя в 20% годичной давности. Такие данные свидетельствуют о том, что компания готова к массовому производству, которое, по планам, составит более 100 000 единиц к концу 2025 года. Это событие может стать важным шагом для Huawei на внутреннем рынке ИИ.

Согласно информации из The Financial Times, Huawei намерена представить Ascend 910C в ближайшее время, возможно, во время конференции NVIDIA GTC 2025. Это может стать стратегическим ходом, позволяющим компании отвлечь внимание от конкурентов, таких как NVIDIA, которые доминируют на рынке графических процессоров.

Кроме того, Huawei разрабатывает собственное программное обеспечение CANN, чтобы конкурировать с существующими решениями от NVIDIA. Это долгосрочная стратегия, но она показывает решимость компании занять более сильные позиции в области вычислений.

Ожидается, что успешный запуск Ascend 910C не только укрепит позиции Huawei на рынке, но и создаст новые возможности для прибыльности. С ростом производительности и выходом на новые рынки, китайская компания может существенно изменить ландшафт индустрии ИИ, предоставив пользователям доступ к мощным вычислительным ресурсам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia искусственный интеллект huawei чипы ascend 910c
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
116
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
16
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
2
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
3
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
2
Ученые предположили, что облако Оорта окутывающее Солнечную систему, может быть спиральным
1
6 старых флагманов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2 в 2025 году
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
+
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
В Шуе начался выпуск первых российских базовых станций 5G
+
Компания Sinomach заявила о намерении блокировать автомобили, ввозимые в Россию неофициально
2
Литва начала демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Калининградской областью
3
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
+
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
В тестах Radeon RX 9070 XT показала частоту 3,24 ГГц с энергопотреблением 330 Вт
+
Для Remake Gothic потребуется минимум GeForce RTX 2070 и четырёхъядерный процессор
1
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 на 70%, кастомные прошивки заметно повышают частоту кадров в играх
13
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
58
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
1

Сейчас обсуждают

bzun
09:38
У пакистанцев опыт надо перенимать
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
Roditch
09:35
Процессор Intel Core i5-12400F Кулер для процессора ID-COOLING SE-214-XT Материнская плата ASUS PRIME B760M-K D4 Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D20 [AX4U360016G18I-DCBK20] 32 ГБ 1000 ГБ M.2 NVMe...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
Александр
09:33
За 20-30 минут уже за 200 заблокированных рекламных блоков прям сейчас.))
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
Александр
09:26
В 10-11 можно включить выбор загрузки по F8. Хотя я бы даже сказал, что нужно включать. Введите в окне командной строки следующую команду: bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy. Но, само собой,...
Nvidia планирует решить проблему чёрного экрана для своих видеокарт в новой версии драйвера
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:22
Я бы с удовольствием купил Ryzen 3 5305GЕ, только где его взять?
AMD представила серию процессоров Ryzen 5005G на архитектуре Zen 3 для сокета AM4
Александр
09:21
Самый нормальный блокировщик. В хроме вышла версия лайт хотя бы. А эджем пользоваться - себя не уважать.)) Не знаю кому как, а мне когда так усиленно что то навязывают, желание этим пользоваться наобо...
Блокировщик рекламы uBlock Origin перестал работать в Microsoft Edge
Николай Новичков
09:17
Я тестировал на компе, место которого занял 5600х. Это 8320 на саблезубе 990фх. Там всё работало и сужу я именно по тем моим тестам. Сейчас комп просто стоит с этим железом, а мать с 8320 в кладовке в...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Andrey Kovalchuk
09:16
Ща были новости, что по 1м данным, цены на 9700ХТ колеблются от ~700 до ~1100 зелени в зависимости от мудэли. Чё-то дороговато ИМХО. Если б не больше 800 зелени за самую навороченную, я бы ещё понял. ...
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
unhurtable
09:13
Шизофрения прогрессирует: на AM4 НЕТ матерей для SLI 16+16, сам понимаешь что SLI мало где работает(в основном старые игры, из свежего относительно и популярного в голову приходит только ведьмак) и да...
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
Александр
09:12
Я даже больше скажу, как только все свалили на платные ВПН, бесплатные стали тянуть намного лучше. А у нас МТС проводной без ВПН стал работать.)) До этого ю-бустом пользовался. Бесплатно тянет вплоть ...
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем