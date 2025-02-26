Konami раскрыла системные требования для ожидаемого ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который выйдет 28 августа. Игра будет доступна на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S, и разработчики уверены, что большинство игроков смогут насладиться ею без особых проблем.

Компания Konami наконец-то представила системные требования для своего долгожданного ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Игра, которая должна выйти 28 августа, станет доступной не только на ПК, но и на современных консолях, таких как PS5 и Xbox Series X/S.

Что касается минимальных требований, то игрокам понадобится видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Super и процессор Intel i5-8600, а также 16 ГБ оперативной памяти. Эти параметры позволят запустить игру на базовом уровне, но для более комфортного игрового процесса рекомендуется использовать более мощный Intel Core i7-8700K и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080.

Важно отметить, что игра займет целых 100 ГБ свободного места на диске, поэтому разработчики советуют использовать SSD для повышения скорости загрузки и общей производительности. Это особенно актуально для игры, где быстрая реакция и плавность геймплея имеют решающее значение.