Пользователи Steam выразили недовольство по поводу генеративного ИИ в видеоиграх и требуют возможность фильтрации таких проектов. На данный момент подобная функция доступна только на платформе SteamDB.

С недавним ростом использования генеративного ИИ в разработке видеоигр, игроки на платформе Steam начали высказывать свои опасения. Они хотят иметь возможность фильтровать игры, созданные с помощью ИИ, чтобы сосредоточиться на проектах, разработанных людьми.

Многочисленные пользователи Steam поддержали инициативу о введении фильтра для игр, созданных с использованием ИИ. Один из игроков отметил, что предпочитает играть в проекты, созданные людьми, которые действительно увлечены своим делом. В ответ на эту просьбу автор SteamDB добавил автоматический тег, который указывает на использование ИИ в играх, что позволяет пользователям легче находить информацию.

На страницах игр в Steam издатели обязаны указывать информацию о применении ИИ, но это часто оказывается в конце страницы, что затрудняет ее обнаружение. Поэтому многие игроки теперь обращаются к SteamDB, чтобы получить более четкую информацию. Интересно, что такие игры, как Call of Duty, уже используют генеративный ИИ для создания определенных компонентов, что подтверждает растущую тенденцию в игровой индустрии. Ожидается, что в будущем Steam также внедрит подобный фильтр, учитывая запросы пользователей.