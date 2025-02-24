Израильские астрономы сделали новое открытие, обнаружив экзопланету, схожую с Юпитером, вращающуюся вокруг звезды GJ 2126. Исследование может дать новые данные о формировании и эволюции планет.

Недавнее открытие группы астрономов из Израиля привлекло внимание научного сообщества. Они обнаружили экзопланету GJ 2126 b, которая вращается вокруг звезды-карлика, находящейся на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Эта находка может внести значительный вклад в понимание экзопланет и их характеристик.

Экзопланета GJ 2126 b относится к высокоэксцентричным объектам, с эксцентриситетом орбиты 0,85. Она завершает полный оборот вокруг своей звезды за 272,7 дня. Масса планеты составляет как минимум 1,3 массы Юпитера, однако точные данные о ее наклоне пока отсутствуют. Это оставляет возможность, что GJ 2126 b может быть коричневым карликом, что делает ее изучение еще более интересным.

Метод радиальной скорости (RV) стал ключевым инструментом в открытии этой экзопланеты. Он основан на наблюдении изменений скорости звезды, вызванных гравитационным воздействием планеты. С помощью высокоточного спектрографа HARPS, установленного в Чили, астрономы смогли провести 112 измерений, что позволило подтвердить существование GJ 2126 b. HARPS-RVBank, содержащий обширную базу данных звездных спектров, стал основным источником информации для этого открытия.

Звезда GJ 2126, вокруг которой вращается планета, представляет собой звезду спектрального типа M0V. Ее радиус составляет около 0,73 солнечных радиусов, а масса — около 0,65 солнечных масс. Металличность звезды находится на уровне 0,6 dex, а эффективная температура — 4159 K. Эти характеристики указывают на то, что звезда находится на начальной стадии своей эволюции.

Уникальные свойства GJ 2126 b делают ее одним из самых интересных объектов для дальнейших исследований. Астрономы надеются, что последующие наблюдения помогут определить радиус планеты и уточнить ее массу. Это, в свою очередь, даст возможность лучше понять механизмы формирования и эволюции экзопланет в системах с низкомассовыми звездами.