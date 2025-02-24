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Японская компания Value Progress представила уникальный суперкар Beast на базе Lamborghini Diablo

Компания Value Progress из Японии представила суперкар Beast, созданный на основе Lamborghini Diablo.
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На автосалоне в Осаке японская компания Value Progress представила новый суперкар под названием Beast. Этот автомобиль привлек внимание своим необычным дизайном и мощным двигателем, что сделало его центром обсуждений среди автолюбителей. Сложно не заметить, что Beast — это не просто очередная копия суперкара, а уникальное творение, которое сочетает в себе элементы японской культуры и итальянского автомобилестроения.

Beast создан на базе Lamborghini Diablo и оснащен атмосферным двигателем V12. На первый взгляд, этот автомобиль может показаться очередным подражателем, однако его уникальный кузов действительно выделяет его среди других моделей. Value Progress стремилась создать «суперспортивный автомобиль, сделанный в Японии», и, судя по всему, они достигли своей цели.

Кузов Beast имеет множество характерных черт, вдохновленных японским стилем «босодзоку». Каждая деталь, от обтекаемых линий до агрессивных крыльев, говорит о том, что дизайнеры не боялись экспериментировать. Передняя часть автомобиля выделяется острым носом и вертикально расположенными фарами, которые придают ему устрашающий вид. Вентилируемый капот и преувеличенный сплиттер усиливают это впечатление.

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Однако внимание к деталям не заканчивается на передней части. Задняя часть Beast выглядит так, будто она пришла из научно-фантастического фильма. Расширенные задние крылья имеют текстуру, напоминающую оригами, и ведут к массивному заднему крылу, которое, кажется, соединяется с крышей через центральный плавник. Этот элемент дизайна создает визуальный хаос, который одновременно завораживает и пугает.

Размеры Beast также впечатляют: он на 570 мм длиннее и на 360 мм шире стандартного Diablo, что придает ему агрессивный и устрашающий вид. С длиной 5030 мм и шириной 2400 мм, этот суперкар не оставляет равнодушным никого. Для завершения образа, кузов окрашен в яркий цвет Italian Red с акцентами Dark Grey и Purple, а новые 19- и 20-дюймовые литые диски добавляют ему стильности.

Под капотом Beast скрывается 5,7-литровый V12 от Lamborghini Diablo, который обеспечивает мощность от 485 до 595 л.с. Несмотря на экстремальный внешний вид, информация о модификациях шасси остается неопределенной. Value Progress упоминает о «первоклассной подвеске» и эффективной тормозной системе, но реальные характеристики Beast пока остаются загадкой.

Неясно, будет ли этот суперкар легальным для использования на дорогах общего пользования после всех модификаций.


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lamborghini суперкар beast value progress автомобильный дизайн
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