Чили, известная своим суровым климатом, сталкивается с постоянной нехваткой воды. В пустыне Атакама, одной из самых засушливых мест на планете, осадки составляют менее 0,04 дюйма в год. В таких условиях жители вынуждены полагаться на подземные источники. Однако международная команда исследователей предложила новый метод, который может помочь решить проблему водоснабжения — сбор туманной воды.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Environmental Science, описывает использование туманоуловителей — простых сеток, которые собирают влагу из воздуха. Эти устройства устанавливают на опорах, и влага конденсируется на поверхности сетки, образуя капли, которые стекают в резервуары. Такой метод не требует электричества и может функционировать в условиях, где другие технологии неэффективны.

Команда исследователей провела эксперименты в муниципалитете Альто-Хосписио, где около 10 000 человек живут в неформальных условиях. Система оказалась особенно полезной для жителей, у которых нет доступа к стабильным источникам воды. В результате исследования выяснили, что на площади около 100 квадратных километров можно собрать от 0,2 до 5 литров «туманной воды» на квадратный метр в день. В августе и сентябре, когда туман наиболее плотный, сбор достигает 10 литров на тот же участок.

Научные сотрудники отметили, что этот метод может значительно улучшить условия жизни местных жителей. Например, собранная вода может использоваться для орошения растений, что позволит развивать сельское хозяйство даже в таких экстремальных условиях. Они подсчитали, что небольшая площадь сетки может обеспечить достаточное количество воды для нужд неформальных поселений.

Тем не менее, эксперты также указали на ограничения. Результаты были получены при использовании туманоуловителей на высоте, что требует наличия разветвленной инфраструктуры для распределения воды в город. Кроме того, плотность тумана и направление ветра играют важную роль в эффективности системы. Туман также может быть сезонным, что делает его ненадежным основным источником воды.

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Несмотря на эти вызовы, ученые надеются, что их работа привлечет внимание политиков и поможет интегрировать сбор туманной воды в национальные стратегии водоснабжения. Это может повысить устойчивость городов к изменениям климата и улучшить доступ к чистой воде для населения.

Сбор воды из тумана представляет собой многообещающий подход к решению проблемы нехватки воды в засушливых регионах.