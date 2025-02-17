В последнем исследовании, опубликованном в блоге The Decoder, ученые выяснили, что ChatGPT от OpenAI успешно прошел тест Тьюринга в контексте психотерапии. Опрос, в котором приняли участие 830 человек, показал, что участники не смогли четко отличить ответы ИИ от рекомендаций, предоставленных настоящими терапевтами.

Результаты исследования показали, что точность распознавания ответов была лишь немного выше случайного угадывания. Участники идентифицировали терапевтов с вероятностью 56,1%, тогда как ответы ChatGPT определялись с вероятностью 51,2%. Однако, несмотря на небольшие различия, многие участники отметили, что ответы ИИ были более эмпатичными и содержательными.

Ответы ChatGPT получили высокие оценки по таким критериям, как терапевтический альянс и культурная компетентность. Исследование выявило интересный факт: когда участники знали, что читают ответ ИИ, они оценивали его ниже, чем когда ошибочно считали, что это ответ человека. Это указывает на предвзятость восприятия, влияющую на оценку качества ответа.

Сравнительное исследование, проведенное в Австралии, также подтвердило, что ChatGPT предоставляет более сбалансированные и чуткие советы по социальным вопросам, чем те, которые дают консультирующие специалисты. Несмотря на положительные оценки ИИ, большинство участников предпочли бы общение с реальными терапевтами.