Китайское управление пилотируемых космических исследований объявило о начале тендера на проект спутника для поддержки первой пилотируемой высадки на Луну.

14 февраля Китайское управление пилотируемых космических исследований (CMSEO) сделало шаг к реализации своей амбициозной программы по пилотируемой высадке на Луну, объявив о начале тендера на спутник дистанционного зондирования. Этот проект станет важным элементом в подготовке к первой китайской высадке на лунную поверхность, запланированной на период до 2030 года.

В объявлении о тендере указаны цели нового спутника, который должен собрать высокоточные топографические данные о низкоширотных регионах Луны. Кроме того, спутник будет заниматься картографией распределения основных минеральных ресурсов и определением их характеристик. Такой подход позволит не только выбрать оптимальное место для посадки, но и оценить ресурсы, которые могут быть полезны в будущем.

Интересно, что акцент на низкие широты Луны соответствует предыдущим китайским миссиям, таким как Chang'e-4 и Chang'e-6, которые исследовали обратную сторону Луны. Однако первая пилотируемая миссия, как ожидается, будет сосредоточена на экваториальных областях, что создает контраст с американскими планами Artemis, нацеленными на южный полюс.

Китай также активно развивает свои технологии для обеспечения успешной высадки. Ожидается, что спутник будет работать на полярной орбите, что позволит ему регулярно получать данные о потенциальных местах посадки. Этот шаг подчеркивает важность предварительного исследования, которое поможет избежать возможных проблем при высадке.

Кроме того, в объявлении о тендере упоминается возможность участия коммерческих организаций, что открывает новые горизонты для частного сектора в китайской космической программе. Ранее подобные инициативы не имели широкого распространения, и теперь Китай демонстрирует готовность к сотрудничеству с частными компаниями, хотя и с определенными ограничениями.

Китайское национальное космическое управление также недавно разрешило коммерческое участие в миссии Chang'e-8, что может свидетельствовать о более широкой стратегии интеграции частного сектора в космические исследования. Однако стоит отметить, что тендер не открыт для международных участников, что ограничивает возможности сотрудничества на глобальном уровне.

Китай планирует создать лунную спутниковую группировку, которая обеспечит связь и навигацию, а также поддержит дистанционное зондирование. Это станет основой для долгосрочных исследований Луны. В дополнение к спутнику, страна работает над новыми ракетами и технологиями, необходимыми для пилотируемой миссии, включая создание новых стартовых комплексов и разработку лунных скафандров.