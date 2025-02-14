Компания Sapphire готовит к запуску серию графических процессоров Radeon RX 9070 Nitro+ на архитектуре RDNA 4.

Sapphire, известный производитель графических карт, готовит к выходу новую серию Radeon RX 9070 Nitro+. Эти устройства, основанные на архитектуре RDNA 4, обещают не только высокую производительность, но и уникальный дизайн, который выделяет их на фоне конкурентов.

На последних фотографиях, опубликованных пользователем @Olrak29_, представлена модель с тремя слотами, обладающая массивным корпусом Nitro+. Этот корпус, оснащенный тремя вентиляторами, эффективно отводит тепло через большой радиатор с алюминиевыми ребрами и медными тепловыми трубками. Такой подход к охлаждению обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.

Дизайн карты выполнен в золотистом цвете, с треугольными вырезами по бокам, на которых размещены логотипы "Radeon" и "Nitro+". Внутри корпуса находятся RGB-светодиоды, добавляющие эстетики, но наиболее интересные особенности скрыты на задней стороне. Sapphire внедряет конструкцию скрытого разъема питания, что упрощает прокладку кабелей и делает сборку более аккуратной. Съемная задняя панель с магнитной крышкой и двойной переключатель BIOS предоставляют пользователям дополнительные возможности для настройки.

Что касается входов питания, модель, вероятно, будет использовать 12- или 16-контактный интерфейс, что соответствует современным стандартам. Третий вентилятор будет выдувать воздух через вентиляционные отверстия на задней панели, обеспечивая эффективное охлаждение.

Sapphire, наряду с другими производителями, планирует представить полную линейку графических процессоров RDNA 4 в ближайшие месяцы, включая серии RX 9070 и RX 9060.