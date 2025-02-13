На Kia EV Day 2025 в Испании компания представит свои ключевые модели и стратегию в области электромобилей. Мероприятие пройдет 27 февраля и станет площадкой для демонстрации новых технологий.

Kia Corporation готовится к проведению Kia EV Day 2025, который состоится 27 февраля в Таррагоне (Испания). Это событие станет продолжением первого Kia EV Day, прошедшего в Корее в 2023 году, и продемонстрирует новые электрические модели, концепты и технологии компании.

На мероприятии Kia представит три ключевые модели: Kia EV4, Kia PV5 и концептуальный электромобиль EV2. Kia PV5 выделяется как первая модель специализированной платформы Platform Beyond Vehicle (PBV), что подчеркивает стремление компании стать лидером в этом сегменте. Эта платформа предлагает пользователям гибкость и модульность, что может существенно изменить подход к использованию электромобилей.

Дебют Kia EV4 станет важным моментом для компании, поскольку он был представлен в виде концепта на первом Дне электромобилей. Kia также покажет компактный EV2, который дополнит линейку электромобилей бренда. Тизеры, представленные заранее, дают представление о дизайне и инновациях, заложенных в этих моделях.

Kia также поделится стратегией развития PBV, включая информацию о бизнесе, видении и линейке продуктов. Ключевые члены руководства компании выступят с презентациями, которые будут освещены на официальном канале Kia Worldwide на YouTube в марте.