Новое исследование из Нидерландов указывает на то, что использование круиз-контроля может привести к увеличению числа аварий. В частности, стандартный круиз-контроль увеличивает риск ДТП на 12%.

Современные автомобили оснащены множеством систем, призванных облегчить вождение и повысить безопасность. Однако недавние исследования ставят под сомнение эффективность некоторых из них, особенно круиз-контроля, который, как выяснили ученые, может увеличить риск аварий.

Исследование, проведенное в Нидерландах, проанализировало данные о системах помощи водителю (ADAS) и их влиянии на безопасность. Ученые изучили 28 функций, включая контроль давления в шинах, навигацию и активные системы безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение. Все системы разделили на четыре категории: информационные, оповещения, вмешательства и повышения комфорта.

Интересно, что три первых типа систем либо не повлияли на количество аварий, либо даже способствовали его снижению. Например, система удержания в полосе движения сократила количество ДТП на 19,1%, а мониторинг водителя — на 14%. Однако стандартный и адаптивный круиз-контроль стали исключением.

Данные показали, что использование стандартного круиз-контроля связано с увеличением аварий на 12%, а адаптивного — на 1,8%. Причиной этого явления исследователи назвали снижение внимания водителей. Когда активен круиз-контроль, водители могут терять бдительность, не следя за дорожной ситуацией.

Хотя адаптивный круиз-контроль может регулировать скорость и поддерживать дистанцию, он также может отвлекать водителя. Некоторые системы не всегда точно распознают медленно движущиеся транспортные средства или неподвижные препятствия. Важно отметить, что не все автомобили с адаптивным круиз-контролем имеют функцию автоматического торможения, что может создать ложное чувство безопасности у водителя.