В начале 2025 года Tesla столкнулась с серьезным падением продаж в разных регионах, включая США и Европу. Конкуренция усиливается, и новые факторы влияют на спрос на электромобили.

Начало 2025 года оказалось неудачным для Tesla. Данные о продажах показывают значительное снижение в нескольких ключевых регионах, где компания ранее занимала лидирующие позиции на рынке электромобилей. В то время как другие производители продолжают наращивать объемы, Tesla сталкивается с рядом проблем, которые требуют анализа.

В Калифорнии, где Tesla долгое время доминировала, ситуация выглядит тревожно. Ассоциация дилеров новых автомобилей Калифорнии сообщила, что доля электромобилей в продажах новых автомобилей осталась на уровне 25,3%, что почти не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Однако продажи самой Tesla упали на 11,6%. В то же время регистрации других марок увеличились на 1,4%. Например, количество регистраций Model 3 сократилось почти на 30 000 по сравнению с 2023 годом, а Model Y потеряла более 4 000 регистраций. Cybertruck, хоть и стал популярным, зарегистрировал лишь 9019 единиц, что лишь немного превышает показатели более старой модели Model X.

В Европе ситуация не менее сложная. В Германии, крупнейшем автомобильном рынке континента, продажи Tesla упали на 60% в январе. На фоне этого Volkswagen, BMW и Audi увеличили свои объемы, зарегистрировав 1277 электромобилей. Во Франции ситуация также неутешительная: продажи Tesla снизились на 63% по сравнению с прошлым годом. В Великобритании, несмотря на рост доли электромобилей до 21%, Tesla потеряла 8% своих продаж, и ни одна из моделей не попала в десятку самых продаваемых.

Китай, где Tesla занимает треть мирового рынка, также не стал исключением. Продажи в этой стране снизились на 11,5% в январе. Причины такого падения разнообразны. С одной стороны, на рынок выходят новые конкуренты, включая производителей, предлагающих трехрядные внедорожники, в сегменте которых Tesla пока не представлена. С другой стороны, традиционно в Китае наблюдается снижение спроса во время празднования Нового года.

Также стоит отметить, что изменения в политической активности Илона Маска могут негативно сказаться на имидже компании. Его поддержка крайне правых партий в Германии и Великобритании вызывает настороженность у прогрессивных покупателей, которые исторически больше склонны приобретать электромобили. В то время как Tesla продолжает сталкиваться с вызовами, конкуренты активно используют эту ситуацию для укрепления своих позиций на рынке.

С учетом всех этих факторов, Tesla придется пересмотреть свои стратегии, чтобы адаптироваться к новым условиям и восстановить свои позиции на рынке электромобилей.