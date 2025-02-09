Tesla выпустила обновленную Model Y Juniper, которая предлагает улучшенный запас хода и комфорт. Новые шины и звукоизоляция делают вождение более приятным.

Компания Tesla анонсировала новую версию популярного электромобиля Model Y Juniper. Обновленная модель получила значительные изменения, направленные на повышение эффективности и комфортности вождения.

Одним из ключевых нововведений стало использование новых шин с низким сопротивлением качению. Эти шины не только экономят энергию, но и улучшают управляемость, снижая уровень дорожного шума. В сочетании с улучшенной звукоизоляцией, включая акустическое стекло и усовершенствованную вентиляцию, Model Y Juniper предлагает водителям более тихую и комфортную поездку.

Дизайн автомобиля также претерпел изменения. Улучшенная аэродинамика и новые тормозные суппорты способствуют снижению коэффициента лобового сопротивления, что в свою очередь увеличивает эффективность на 10% по сравнению с предыдущей моделью. Запас хода обновленной версии Model Y AWD теперь составляет 527 км по циклу EPA, что на 5% больше, чем у предшественника.

Почти пятиминутное видео, про дизайн и инженерную проработку новой модели Y можно посмотреть на x.com/Tesla (заблокирован в РФ).

Несмотря на все улучшения, Model Y Juniper сохраняет 400-вольтовую архитектуру. Это ограничивает возможности зарядки от новых зарядных устройств V4 Supercharger, которые поддерживают более высокую мощность. Таким образом, Cybertruck остается единственным автомобилем Tesla с 800-вольтовой системой.