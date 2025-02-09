По информации Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах Европы опустился до 49,99%. С учетом холодной погоды и растущего потребления, эта ситуация вызывает серьезные опасения.

К 8 февраля запасы газа в ПХГ Европы снизились до критического уровня. С начала отопительного сезона страны ЕС уже отобрали 53,2 миллиарда кубометров газа, что составляет более половины от общего объема, накопленного к зиме. Этот отбор значительно превышает объем газа, который был закачан в хранилища перед началом сезона.

Сравнение с предыдущими сезонами показывает, что текущий уровень запасов ниже не только по состоянию на конец зимы, но и по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2022 годов. Несмотря на высокий темп отбора, общий объем газа в хранилищах остается на четвёртом месте по величине для начала февраля, составив 55,5 миллиарда кубометров.

Отопительный сезон в этом году стартовал на десять дней раньше, чем в прошлом, что также повлияло на динамику отборов. За 101 день с момента достижения максимума заполняемости хранилищ отбор газа оказался на 25% выше среднего значения за аналогичный период в последние пять лет. Ожидаемая холодная погода в Европе только усугубляет ситуацию, поднимая цены на газ до уровня выше $600 за тысячу кубометров, что не наблюдалось с осени 2023 года.