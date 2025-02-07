Госкорпорация Росатом анонсировала разработку нового плазменного двигателя для дальних космических миссий. Прототип уже проходит испытания и может значительно сократить время полетов к Марсу.

Госкорпорация Росатом представила свой новый проект — плазменный электрореактивный ракетный двигатель. Этот инновационный подход может изменить правила игры в области космических исследований.

Прототип двигателя, созданный на основе магнитно-плазменного ускорителя, демонстрирует впечатляющие характеристики: тяга не менее 6 Н и удельный импульс не менее 100 км/с. В отличие от традиционных химических двигателей, плазменный вариант позволяет космическим аппаратам достигать более высоких скоростей. По словам Алексея Воронова, заместителя генерального директора Росатома, использование таких двигателей может сократить время полета к Марсу до 30-60 дней. Это существенно снизит риски, связанные с длительным пребыванием космонавтов в космосе.

В Троицке уже идет подготовка к испытаниям: монтируется экспериментальный стенд с вакуумной камерой, которая имитирует условия космического пространства. Размеры камеры внушительные: 4 метра в диаметре и 14 метров в длину.