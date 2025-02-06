Ростех представил на выставке NAIS новую информационно-посадочную систему, которая поможет малой авиации совершать посадки в сложных условиях. Эта технология особенно актуальна для работы в Арктике, где аэродромы могут располагаться на дрейфующих льдинах.

На 12-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации (NAIS) в Москве холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех продемонстрировал свою новую разработку. Информационно-посадочная система (ИПС) предназначена для обеспечения безопасной посадки малой авиации даже в условиях ограниченной видимости.

Разработка включает два основных блока. Один из них устанавливается на борту летательного аппарата, а второй размещается на земле на специальных треногах. Оборудование системы позволяет точно определять координаты самолета с погрешностью до одного метра. Это значительно упрощает процесс посадки, особенно во время метелей или в условиях плохой видимости.

Система будет полезна в удаленных регионах, где отсутствуют оборудованные аэродромы. Например, в Арктике, где ледяные поля могут служить временными площадками для посадки. Кроме того, ИПС можно использовать для посадки на движущиеся объекты, такие как корабли.

Выставка NAIS — важное событие для авиационной отрасли России. Здесь представляются последние достижения и технологии, которые могут изменить подход к авиаперевозкам. Участие других предприятий Ростеха подчеркивает значимость данного мероприятия для развития гражданской авиации в стране.