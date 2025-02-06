Компания Tsinghua Zhishu разработала первое в мире оборудование для 3D-печати с использованием массивов электронных пучков. Новые устройства Qbeam S350 и Qbeam S600 решают проблемы в аэрокосмической и медицинской отраслях.

В Китае состоялось важное событие в области аддитивных технологий. Компания Beijing Qingyan Zhishu Technology Co., Ltd. представила два новых устройства Qbeam S350 и Qbeam S600.

Оборудование Qbeam S600, как утверждают разработчики, стало первым в мире принтером, использующим массив электронных пучков для 3D-печати. Это открытие позволяет значительно расширить возможности аддитивного производства, особенно в таких сложных областях, как аэрокосмическая техника. Внешне Qbeam S350 и S600 напоминают большие шкафы, но их функциональность выходит далеко за пределы обычных принтеров.

Qbeam S350 имеет размер формовки 350 мм × 350 мм × 500 мм и поддерживает печать из различных высокопроизводительных металлических материалов. Это позволяет использовать его в аэрокосмической и медицинской отраслях, где требуется высокая прочность и устойчивость к нагрузкам.

В свою очередь, Qbeam S600, обладая форматом 600 мм × 600 мм × 700 мм, обеспечивает печать сложных компонентов с высокой точностью. Разработчики утверждают, что точность формовки достигает ±0,2 мм, что сопоставимо с толщиной двух листов бумаги формата А4. Эта высокая точность позволяет создавать детали, которые ранее были невозможны для традиционных подобного рода методов производства.

Техническая команда компании успешно справилась с рядом сложных задач, таких как устранение помех между несколькими пушками и электронными лучами. В результате, Qbeam S600 уже запущен в массовое производство и используется для печати секций кабины и деталей в аэрокосмической отрасли.

Кроме того, Qbeam S350 также начал свою работу на внутреннем рынке, обеспечивая потребности аэрокосмических компаний в печати деталей из титанового сплава.