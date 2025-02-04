EA перевела часть сотрудников BioWare в другие проекты, оставив студию с менее чем сотней разработчиков. Это решение стало неожиданным для многих, кто надеялся на восстановление команды.

Ситуация в BioWare продолжает ухудшаться. По последним данным, количество сотрудников студии сократилось до менее чем ста человек. Это стало результатом недавних переводов, когда часть разработчиков, работающих над Dragon Age: The Veilguard, была переведена на постоянные позиции в другие проекты EA.

По информации, предоставленной Джейсоном Шрайером из Bloomberg, первоначально предполагалось, что переводы будут временными. Однако EA приняла решение сделать их постоянными, не уведомив об этом сотрудников. Теперь бывшие члены команды BioWare фактически стали частью других подразделений EA. Если они захотят вернуться, им придется заново подавать заявки на вакансии.

Эти изменения происходят на фоне предыдущих увольнений в BioWare, что вызывает беспокойство среди поклонников студии. В данный момент в BioWare работает меньше ста человек, что значительно ниже ожиданий для компании, которая ранее считалась одним из лидеров в индустрии. EA, комментируя ситуацию, заявила, что приоритетом является разработка следующего Mass Effect. Однако, по словам представителей компании, точные цифры сотрудников не раскрываются.

Поклонники BioWare выражают разочарование по поводу текущих событий. Будущее студии остается под вопросом, особенно учитывая, что новая игра в серии Mass Effect может стать определяющим фактором для ее дальнейшего существования.