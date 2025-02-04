Слухи о скором анонсе ремастера Bloodborne вновь активизировались после недавних событий. Sony, похоже, начинает действовать, что может указывать на готовящийся релиз.

Недавние слухи о PlayStation State of Play подогревают интерес к возможному ремастеру Bloodborne. Инсайдеры утверждают, что Sony может анонсировать что-то значительное, и некоторые события выглядят как предвестники этого.

Ситуация вокруг Bloodborne стала более интригующей после того, как Sony наложила DMCA-страйк на моддера Лэнса МакДональда (Lance McDonald). Он разработал неофициальный патч, который улучшает игру до 60 FPS и значительно повышает ее качество. Этот патч, существующий уже четыре года, стал популярным среди фанатов и даже использовался в неофициальном портировании на ПК.

Многие эксперты полагают, что действия Sony могут свидетельствовать о планах по обновлению Bloodborne. В этом контексте 25 марта, когда игра отмечает 10-летие, выглядит как идеальная дата для анонса. Ремастер или порт на ПК могли бы привлечь внимание к игре и порадовать фанатов.

Кроме того, есть предположение, что Bloodborne может стать стартовой игрой для будущей PlayStation 6, аналогично тому, как Demon's Souls был перезапущен для PS5. Если слухи подтвердятся, это станет значимым событием для поклонников серии и всей игровой индустрии.