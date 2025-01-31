Недавняя утечка в системе Linux раскрыла информацию о трех новых графических процессоров Intel Arc Battlemage, которые могут составить конкуренцию видеокартам Nvidia RTX 5000. Эти карты привлекли внимание благодаря своей потенциальной производительности и ценовой стратегии.

Графические процессоры Arc Battlemage от Intel стали предметом обсуждения после утечки информации, связанной с обновлением Linux. Эту новость подхватили СМИ, так как новые карты могут оказать влияние на рынок видеокарт.

Энтузиаст Томаш Гавронский заметил в последнем патче Linux упоминание трех новых кодовых номеров, что может указывать на добавление новых моделей Battlemage. Хотя утечка не предоставляет конкретной информации о характеристиках, она вызывает интерес, поскольку Intel уже зарекомендовала себя как конкурентоспособный производитель с ценами, ниже, чем у Nvidia и AMD.

Если новые карты окажутся мощными, они могут изменить ситуацию на рынке, где Nvidia доминирует с серией RTX 5000. Видеокарты Intel, такие как B580 и B570, уже продемонстрировали свою ценовую привлекательность. Даже если новые модели не смогут соперничать с флагманами Nvidia, их более низкая цена может привлечь внимание геймеров, ищущих доступные решения для своих сборок. Однако стоит помнить, что информация остается предварительной, и окончательные результаты могут отличаться.