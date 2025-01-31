Это связано с критическим переизбытком вагонов на путях, создающим заторы.

Михаил Глазков, начальник Центральной дирекции управления движением РЖД, озвучил тревожные данные о падении средней скорости поездов в России. По итогам 2024 года этот показатель составил 35,7 километра в час, что соответствует уровню почти тридцатилетней давности.

Проблема заключается в значительном избытке вагонов, который возник в результате изменения транспортных потоков. На путях общего пользования с начала года находилось 1,382 миллиона вагонов, в то время как реальная потребность составляет 970 тысяч. Это создает препятствия для груженых составов, замедляя их движение.

Особенно заметно это на Восточном полигоне, где перенаправление грузов с Запада привело к перегрузке. В октябре прошлого года в один момент следовало около 400 пустых поездов, что создавало дополнительную нагрузку на систему. Глазков отметил, что каждые 50 тысяч пустых вагонов замедляют движение на 1-2 километра в час и требуют дополнительных локомотивов и бригад для поддержания объема перевозок.