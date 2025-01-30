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Сабрина Карпентер может появиться в Fortnite
Слухи о том, что Сабрина Карпентер получит собственный фестивальный сезон в Fortnite, активно обсуждаются среди фанатов. Инсайдеры предполагают, что это будет насыщенное событие с новыми скинами и музыкой.

В последние дни в мире Fortnite обсуждают возможность появления Сабрины Карпентер в игре. Если информация подтвердится, это станет значительным событием для поклонников как музыки и видеоигр.

Инсайдер HYPEX сообщил, что Сабрина Карпентер может стать главной фигурой нового фестивального сезона в Fortnite. Другие источники, такие как @ShiinaBR и @Shpeshal_Nick, также подтвердили эту информацию.

Ранее Сабрина уже появлялась в игре: ее хит "Espresso" звучал на фестивале Fortnite летом. Однако этот новый проект обещает стать более масштабным, так как Карпентер будет представлена как полноценный персонаж.

Слухи о ее дебюте вызывают интерес, особенно учитывая успешные виртуальные концерты, которые Epic Games организовывала ранее, включая знаменитое выступление Трэвиса Скотта, собравшее рекордное количество зрителей.

В рамках фестивального сезона Карпентер, вероятно, предложит игрокам не только свой образ, но и альтернативные скины, а также эмоции. Ожидается, что её музыкальный репертуар будет включать не только "Espresso", но и другие треки, которые добавят разнообразия в Jam Tracks Fortnite.

#fortnite #музыка #фестиваль #скины #sabrina carpenter
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