Запуск китайского чат-бота DeepSeek-R1 обернулся серьезными потерями для американских технологических компаний. В результате состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $108 миллиардов.

Недавний успех китайского чат-бота DeepSeek-R1 вызвал резкое падение акций ряда американских технологических гигантов. Это событие обернулось значительными финансовыми потерями для инвесторов и основателей компаний.

По данным Bloomberg, состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $108 миллиардов в результате падения акций. Наибольшие убытки понес глава Nvidia Дженсен Хуанг, который потерял 20% своего состояния, что составляет $20,1 миллиарда. Его компания утратила статус самой дорогой в мире, уступив Apple и Microsoft. Ларри Эллисон из Oracle также понес серьезные убытки в размере $22,6 миллиарда, хотя это составило лишь 12% его состояния. Акции Siemens упали на 19,9% после запуска DeepSeek-R1, который стал самым популярным приложением в американском App Store.

Вместе с тем и китайскому стартапу пришлось несладко – он столкнулся с кибератакой, что привело к сбоям на сайте и ограничению регистрации пользователей.