Ситуация вокруг маршрутизаторов TP-Link вызывает беспокойство у американских законодателей. Эксперты предупреждают о возможных угрозах для национальной безопасности, связанных с использованием китайских технологий.

В то время как обсуждения вокруг TikTok продолжают набирать популярность, внимание законодателей США переключается на другую потенциальную угрозу. Маршрутизаторы TP-Link, которые занимают значительную долю рынка в США, оказались под пристальным вниманием из-за опасений по поводу их возможного использования для кибератак и шпионажа.

Согласно информации, представленной членами Палаты представителей США Раджей Кришнамурти и Джоном Муленааром, маршрутизаторы TP-Link могут представлять серьезную угрозу для американской инфраструктуры. В письме, направленном в Министерство торговли США, они указали на «необычные уязвимости» в устройствах, которые могут быть использованы китайскими властями для атак.

На данный момент никаких официальных шагов к запрету маршрутизаторов не предпринято. Однако Кришнамурти выразил обеспокоенность отсутствием плана по устранению этих устройств из оборота. Он напомнил о предыдущем прецеденте с оборудованием Huawei, которое было подвержено аналогичной проверке. В 2020 году правительство США уже приняло меры по выводу оборудования Huawei из эксплуатации, ссылаясь на угрозы национальной безопасности.

TP-Link занимает около 65% рынка маршрутизаторов в США. Этот успех объясняется агрессивной стратегией компании, которая включает в себя массовое производство и экспорт излишков, что позволяет обойти конкурентов. Однако такая политика может скрывать более глубокие намерения, связанные с кибербезопасностью.

Кришнамурти также отметил, что маршрутизаторы TP-Link уже фигурировали в контексте кибератак, направленных на взлом аккаунтов европейских чиновников. Он подчеркивает, что уязвимость может касаться не только федеральных учреждений, но и местных коммунальных служб и обычных граждан, использующих эти устройства.

В ответ на обвинения TP-Link Technologies заявила, что не имеет уязвимостей и не продает маршрутизаторы в США. Тем не менее, компания TP-Link Systems, работающая в Калифорнии, утверждает, что производит маршрутизаторы, соответствующие требованиям безопасности.

Ситуация остается неопределенной. Гай Сигал, вице-президент компании Sygnia, отметил, что широкое распространение TP-Link в государственных учреждениях и среди обычных потребителей создает серьезные риски. Если запрет будет введен, он, вероятно, коснется в первую очередь федерального и оборонного секторов, что может привести к поэтапному устранению маршрутизаторов с логотипом TP-Link из повседневного использования.