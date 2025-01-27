Китайский стартап DeepSeek произвел значительный резонанс на фондовом рынке США, вызвав падение акций таких гигантов, как Nvidia и ASML. Инвесторы начали пересматривать свои оценки и ожидания в свете новых технологий, предлагаемых DeepSeek.

Китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek стал причиной значительных колебаний на фондовом рынке США. Сообщения о его новой модели ИИ, которая демонстрирует высокую эффективность при использовании менее дорогих чипов, заставили инвесторов пересмотреть свои взгляды на акции технологических компаний. В частности, перед открытием рынка акции Nvidia упали на 10,39%, ASML — на 10,59%, а TSMC — на 9,8%.

Согласно отчетам Bloomberg, влияние DeepSeek на фондовый рынок не ограничивается только акциями этих компаний. Акции других полупроводниковых гигантов, таких как Broadcom и Micron Technology, также показали значительное снижение, упав более чем на 10% и 8% соответственно. Внешние факторы, такие как фьючерсы на индексы Nasdaq и S&P 500, также отреагировали на эту новость, упав на 2,5% и 1,4%.

Что именно вызвало такую реакцию? DeepSeek представил свою последнюю модель, которая сопоставима с продуктами OpenAI и Meta. Эта модель отличается тем, что она может работать на менее мощных чипах, что ставит под сомнение доминирование Nvidia как лидера в области ИИ. Вей-Серн Линг из Union Bancaire Privee отметил, что успех DeepSeek может изменить всю цепочку поставок в индустрии ИИ, где сейчас преобладают высокие затраты.

Параллельно с падением акций западных компаний, китайские фирмы, связанные с ИИ, начали демонстрировать положительную динамику. Например, акции Daily Interactive, которая интегрировала технологии DeepSeek в свой бизнес, выросли до дневного лимита. Индекс Hang Seng Technology в Гонконге также показал рост на 2%, что свидетельствует о растущем интересе к китайским технологиям.

Однако, на международной арене ситуация выглядит иначе. В других странах акции компаний, занимающихся ИИ, также начали снижаться. Например, цена акций Nvidia упала более чем на 5% на альтернативной торговой платформе Blue Ocean. Это снижение отразило обеспокоенность инвесторов относительно переоценки возможностей существующих технологий.

Ниргунан Тиручелвам из Aletheia Capital подчеркнул, что продукция DeepSeek ставит под сомнение необходимость огромных капиталовложений в ИИ, которые сейчас делают многие компании. Снижение фьючерсов на Nasdaq происходит на фоне начала сезона отчетности технологических гигантов, таких как Apple и Microsoft. Ожидается, что их отчеты могут оказать давление на уже нестабильный рынок.

Несмотря на то, что текущие лидеры, такие как Nvidia, занимают сильные позиции, появление DeepSeek напоминает о том, что конкуренция в области ИИ продолжает нарастать. Чару Чанана из Saxo Markets отметил, что, хотя DeepSeek еще не представляет серьезной угрозы, успех данного проекта может вдохновить новых конкурентов, которые будут действовать быстрее и более агрессивно.