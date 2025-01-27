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Представлен способ создания мягкой электроники на основе метода поглощения частиц
Ученые из Сингапура и США разработали метод, который позволяет создавать мягкую электронику с использованием поглощения частиц.

Недавние достижения в области гибкой электроники привлекли внимание разработчиков, стремящихся создать устройства, которые могут адаптироваться к различным формам и условиям. Особый интерес вызывает новый метод, предложенный группой ученых из Национального университета Сингапура и Университета Райса (США). Этот метод основан на явлении, известном как поглощение частиц, и может значительно изменить подход к производству мягкой электроники.

Гибкая электроника, как правило, изготавливается из полимеров, которые обладают уникальными свойствами, позволяющими им растягиваться и деформироваться без повреждений. Однако для повышения функциональности этих материалов часто необходимо добавление микроскопических частиц, обладающих особыми свойствами. Традиционные методы внедрения таких частиц в полимеры сталкиваются с ограничениями, что затрудняет их использование на практике.

Исследовательская группа, возглавляемая профессором Джоном Хо и профессором Йонгом Лин Конгом, предложила альтернативный подход, основанный на поглощении частиц. Это явление происходит, когда эластокапиллярная длина полимерной матрицы превышает размер частиц. В результате этого процесса частицы могут эффективно встраиваться в полимер, что открывает новые возможности для создания проводящих композитов.

Доктор Рончжоу Линь, один из авторов исследования, отмечает, что традиционные методы диспергирования углеродных нанотрубок в полимерах часто не обеспечивают необходимого уровня проводимости. Ученые случайно обнаружили, что использование поглощения частиц позволяет значительно улучшить характеристики проводящих полимеров. Это открытие стало основой для нового метода, который они описали в статье, опубликованной в журнале Nature Electronics.

Команда провела эксперименты, в которых использовала трафаретную печать для управления процессом встраивания функциональных частиц в полимерные матрицы. Результаты показали, что данный подход позволяет создавать многослойные устройства, которые могут быть использованы в различных приложениях, от носимых технологий до биомедицинских датчиков.

Важным аспектом нового метода является его масштабируемость. Это значит, что другие исследовательские группы смогут применять его для создания собственных устройств, что может способствовать дальнейшему развитию области мягкой электроники. Ученые уверены, что их работа открывает новые возможности для изучения физики мягких материалов, а также для практического применения в производстве.

Результаты исследования поднимают ряд новых вопросов, касающихся поглощения частиц и его влияния на свойства материалов. Ученые предполагают, что дальнейшие исследования могут привести к новым открытиям в области физики мягкой материи и созданию еще более совершенных устройств.

#технологии #инновации #исследования #мягкая электроника #поглощение частиц
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