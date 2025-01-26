Ряд немецких компаний, включая Badenova и Rossmann, решили больше не приобретать автомобили Tesla. Причиной стали высказывания и действия Илона Маска.

Недовольство действиями и словами Илона Маска привело к тому, что несколько немецких компаний отказались от закупок автомобилей Tesla. Это решение стало следствием его публичной поддержки крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), что вызвало широкий общественный резонанс.

Согласно информации Teslarati, такие компании, как Badenova, Viebrockhaus и аптечная сеть Rossmann, объявили о прекращении закупок новых автомобилей Tesla. Маск, известный своими провокационными заявлениями, в декабре прошлого года выразил поддержку AfD на платформе X (заблокирована в РФ), что вызвало критику со стороны бизнеса и общества. Он даже написал статью в Le Monde, где назвал эту партию «последней искрой надежды для Германии».

Критика со стороны бизнеса стала явной. Ханс-Мартин Хеллебранд из Badenova отметил, что поведение Маска подрывает привлекательность Германии как места для ведения бизнеса. Несмотря на то что компания все еще использует 11 автомобилей Tesla, Хеллебранд подчеркнул, что новые закупки не планируются.

Viebrockhaus, ранее хвалившая Tesla за вклад в развитие электрического транспорта, также изменила свою позицию. Генеральный директор Ларс Виброк заявил, что компания больше не может поддерживать текущий курс Tesla. Rossmann объявила о прекращении закупок еще летом, сославшись на несовместимость комментариев Маска с корпоративными ценностями.

Tesla Germany не прокомментировала решение компаний. Представитель компании лишь отметил, что у них нет комментариев по этому поводу. Михаэль Аслендер, специалист по деловой этике, считает, что хотя такие бойкоты могут привлечь внимание, их реальное влияние на компанию будет незначительным. Он отметил, что небольшие изменения в закупочной политике не приведут к существенным последствиям для Tesla.