Исследования показывают, что с 2018 года цены на электромобили упали на 25%. Это изменение влияет на покупательские решения во всем мире.

Рынок электромобилей переживает значительные изменения. Новые данные свидетельствуют о том, что цены на электромобили снизились на 25% с 2018 года.

Аналитическая компания Jato Dynamics сообщает, что падение цен на электромобили привело к значительному сокращению разрыва в стоимости между ними и автомобилями с ДВС. Если в 2021 году этот разрыв в США составлял 50%, то к 2023 году он уменьшился до 15%. Однако такая динамика не является универсальной для всех рынков.

На некоторых рынках, таких как Европа, разница в ценах изменялась не только из-за падения стоимости электромобилей, но и из-за роста цен на бензиновые автомобили. В 2021 году разрыв составил 27%, в 2023-м он увеличился до 29%, а затем снова снизился до 22% в прошлом году.

Китайский рынок выделяется на фоне остальных. Например, двухмоторная версия Polestar 4 стоит в США 62 900 долларов, в Великобритании — 79 424 евро, а в еврозоне — 69 300 евро. В Китае же тот же автомобиль доступен за 399 900 юаней (51 987 евро по курсу на момент написания новости).

Эти различия в ценах вызывают недовольство у потребителей в США и Европе, которые вынуждены платить значительно больше за автомобили, произведенные на одном заводе. Сравнение цен показывает, что в некоторых случаях британские покупатели платят более чем в два раза больше, чем их китайские коллеги за аналогичные модели. Некоторые эксперты говорят о необходимости пересмотра подходов к ценообразованию на электромобили на глобальном уровне.