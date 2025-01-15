Соединенные Штаты утвердили правило, запрещающее использование китайских технологий в легковых автомобилях, а также на программное и аппаратное обеспечение, произведенное в Китае и России.

В начале этой недели Соединенные Штаты окончательно утвердили правило, которое фактически запрещает использование китайских технологий в легковых автомобилях, продаваемых на американском рынке. Это решение стало результатом многомесячного обсуждения и направлено на устранение рисков для национальной безопасности, связанных с программным и аппаратным обеспечением, произведенным в Китае и России.

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что современные автомобили представляют собой не просто механические устройства, а сложные системы, оснащенные камерами, микрофонами и GPS-технологиями. Эти элементы подключены к интернету, что делает их уязвимыми для вмешательства. Новый подход, по словам министра, направлен на защиту американских дорог от технологий, которые могут представлять угрозу.

По данным Министерства торговли, новое правило касается легковых автомобилей весом менее 10 001 фунта. В будущем планируется разработка отдельных норм для коммерческого транспорта, включая грузовики и автобусы. Например, китайский производитель BYD уже имеет завод в Калифорнии, где выпускает автобусы.

Национальный экономический советник Лаэль Брэйнард отметил, что Китай стремится занять доминирующее положение в автомобильной промышленности. Она также добавила, что наличие технологий, связанных с зарубежными конкурентами, может привести к утечке конфиденциальной информации или вмешательству в работу автомобилей.

Согласно новому правилу, производители, имеющие связи с Китаем или Россией, не смогут продавать легковые автомобили, содержащие программное и аппаратное обеспечение для внешнего подключения или автономного вождения. Запрет вступит в силу с 2027 модельного года, а ограничения на импорт оборудования и программного обеспечения, связанных с этими странами, будут действовать с 2030 года.

Кроме того, накануне Вашингтон объявил о новых правилах экспорта чипов для искусственного интеллекта, что еще больше усложняет доступ Китая к передовым технологиям. В последние годы США ужесточили контроль за экспортом новейших чипов, которые могут использоваться в системах ИИ и вооружении, что вызывает беспокойство у политиков.

Реализация этих планов зависит от нового президента, Дональда Трампа, который, как ожидается, внесет изменения в текущую политику. В понедельник Байден призвал администрацию не допустить, чтобы США потеряли лидерство в сфере искусственного интеллекта.