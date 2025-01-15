Huawei стремится восстановить свои позиции на мировом рынке смартфонов, используя собственные чипсеты Kirin. Компания намерена выйти на 60 новых рынков.

Huawei, когда-то ведущий игрок на рынке смартфонов, пытается вернуть утраченные позиции, несмотря на действующие санкции США. Компания планирует использовать свои чипы Kirin для выхода на новые рынки, что может осложнить ситуацию для конкурентов.

Согласно информации, Huawei собирается расширить свое присутствие, выпуская смартфоны с чипсетами Kirin на 60 рынках. Это решение стало возможным благодаря запуску чипа Kirin 9000S, который был представлен в линейке Mate 60 в 2023 году. Этот чип стал важным шагом для компании, позволяя ей преодолеть трудности, вызванные торговыми ограничениями.

Huawei ранее сталкивалась с проблемами выхода на международные рынки из-за отсутствия полноценного опыта Android, что ограничивало возможности пользователей получить доступ к услугам Google. Однако с переходом на собственную операционную систему HarmonyOS, компания смогла создать экосистему, независимую от зарубежных поставщиков. Это означает, что пользователи теперь могут получить доступ к приложениям через собственный магазин Huawei.

В последние месяцы Huawei активно рекламирует свои устройства в таких городах, как Дубай и Гонконг. Теперь, с амбициозным планом выхода на 60 рынков, компания рассчитывает привлечь внимание покупателей и усилить конкуренцию. Тем не менее, Huawei продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с производственными технологиями. У компании нет доступа к передовым мощностям TSMC, и ее единственный партнер SMIC не может производить чипы с технологией менее 7 нм.

Новый чип Kirin 9020 будет массово производиться на 7-нм технологии, что ставит Huawei на несколько поколений позади конкурентов. Несмотря на это, компания надеется оптимизировать HarmonyOS, чтобы улучшить производительность и обеспечить пользователям опыт, сопоставимый с флагманскими устройствами на базе Snapdragon.