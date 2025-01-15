Издание The War Zone сообщает о новом докладе Министерства ВВС США, который предсказывает значительное изменение в воздушных операциях к 2050 году. Основное внимание уделено угрозам от противовоздушных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 1600 км.

Издание The War Zone сообщает, что в новом докладе, представленном Конгрессу Министерством ВВС США, обсуждаются потенциальные изменения в воздушных операциях к 2050 году. Одна из ключевых тем — это угроза от противовоздушных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 1600 км. Это значительно превышает текущие возможности ракетного оружия и ставит под сомнение безопасность существующих авиационных операций.

Доклад подчеркивает, что контроль над воздухом останется критически важным для достижения военного успеха. Однако, как и где этот контроль будет достигаться, изменится. Два основных фактора требуют внимания: уязвимость стационарных баз и расширение зон поражения противовоздушных систем. По словам авторов документа, высокоточные ракеты могут угрожать даже удаленным авиабазам, что делает нынешние стратегии недостаточными.

The War Zone заявляет, что к 2050 году ВВС США должны будут адаптироваться к новым условиям, где операции будут осложнены противовоздушным оружием с дальностью действия более 1600 км, поддерживаемым космическими датчиками. Это оружие станет угрозой для таких летательных аппаратов, как заправщики, которые в прошлом действовали безнаказанно. Важно отметить, что ВВС уже работают над повышением живучести своих самолетов-заправщиков, но новые ракеты могут потребовать их отдаления от зон активного использования.

Кроме того, доклад указывает на зависимость ВВС от ограниченного числа аэродромов, которые могут оказаться уязвимыми в условиях будущих конфликтов, особенно в Тихом океане. Это создает необходимость в переосмыслении логистики и распределения ресурсов. Учитывая, что такие аэродромы могут подвергаться атакам, ВВС должны будут искать альтернативные решения для обеспечения своей деятельности.

Китай выделяется в докладе как основная угроза для Соединенных Штатов, что связано с его быстрым военным развитием. Ожидается, что к 2050 году другие страны, такие как Россия, также смогут развить аналогичные средства противовоздушной обороны. Это создает необходимость для США пересмотреть свои стратегии и подходы к ведению воздушной войны.

Доклад также указывает на то, что концепция совместных боевых действий предполагает, что в условиях интенсивной борьбы превосходство в воздухе может быть достигнуто только временно. Это меняет подход к планированию операций и требует более гибкого подхода к использованию воздушных сил.

С учетом новых угроз по мнению авторов статьи в The War Zone, ВВС США должны будут адаптировать свои стратегии, чтобы сохранить возможность проведения операций. Это включает в себя не только использование новых типов вооружений, но и разработку более эффективных методов взаимодействия между различными родами войск. Без контроля над воздухом возможности армии США в других сферах, будь то земля, море или космос, также окажутся под угрозой.

Что касается ракет с большой дальностью, то хотя доклад не упоминает конкретные программы, становится очевидным, что американские военные также работают над новыми типами оружия, которые смогут конкурировать с дальнобойными системами противника. Разработка ракет класса «воздух-воздух» с увеличенной дальностью уже находится в процессе, и, вероятно, они будут готовы к 2050 году.

К примеру, ракеты AIM-120 AMRAAM, которые находятся на вооружении ВВС США, имеют дальность около 160 км. Однако новые разработки, такие как AIM-260, обещают значительно увеличить эту дальность. Это важно США, поскольку современные условия ведения боевых действий требуют от американской армии способности поражать цели на больших дистанциях.

Сложность заключается в том, что размещение таких ракет на истребителях остается проблемой, особенно если речь идет о дальности в 1600 км. Впрочем, по мнению издания The War Zone, новые бомбардировщики, такие как B-21 Raider, могут стать ключевыми элементами в решении этой задачи. Они смогут не только выполнять боевые задачи, но и обеспечивать контроль в воздухе.

Разработка ракет класса «земля-воздух» с большой дальностью также представляется более осуществимой задачей. Хотя такие системы могут быть ограничены в своем применении, они все же могут стать важным компонентом противовоздушной обороны.

Ключевым моментом остается необходимость интеграции новых технологий в существующие системы США. Создание эффективной сети, способной быстро идентифицировать и выбирать цели, станет основой для успешного применения новых ракет. Это требует объединения различных датчиков и элементов поддержки, что позволит создать более эффективную структуру для ведения боевых действий.

The War Zone уверена, что космическая сфера играет важную роль в этом процессе. Американские военные уже работают над развертыванием спутников, которые обеспечат глобальный мониторинг и нацеливание. Это позволит сократить время реакции и повысить эффективность операций на больших расстояниях.

Министр ВВС Фрэнк Кендалл подчеркивает важность космических технологий для обеспечения успешного выполнения задач. Если США не смогут ограничить возможности противника в области нацеливания, их силы окажутся под серьезной угрозой.