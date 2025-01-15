Tencent и семья Гиймо, основатели Ubisoft, рассматривают возможность создания совместной компании с активами Ubisoft. Переговоры продолжаются, и обе стороны еще не пришли к окончательному решению.

Агентство Bloomberg сообщает о возможной сделке между Tencent и семьей Гиймо (семья-основательница Ubisof), которая может привести к созданию новой компании. Эти две стороны изучают, какие активы Ubisoft могут быть включены в новое предприятие. Интересно, что такая сделка позволит Tencent не только сохранить свою долю в совместном бизнесе, но и получить больше контроля над интеллектуальной собственностью Ubisoft.

Участники переговоров утверждают, что обсуждение касается не только активов, но и стратегического расширения Tencent за пределами Китая. Это важно для компании, стремящейся укрепить свои позиции на международном рынке игр. В то же время, представитель Tencent не стал комментировать ситуацию, а представитель Ubisoft сослался на недавнее объявление о назначении консультантов для анализа различных вариантов повышения стоимости компании.

Акции Ubisoft за последний год потеряли почти 50% своей стоимости, что вызвало беспокойство среди инвесторов. На закрытии торгов вчера акции компании стоили €11,70, а рыночная капитализация составила €1,557 миллиарда. Такие цифры подчеркивают необходимость для Ubisoft искать новые пути для восстановления своей финансовой стабильности.

По данным годового отчета, на 31 марта Tencent и семья Гиймо владели 25,4% акций Ubisoft и контролировали 29,6% голосующих прав. Это делает их значительными игроками в управлении компанией, и их совместные усилия могут оказать заметное влияние на будущее Ubisoft и ее активов.