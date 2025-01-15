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Олег Карпович считает, что ОАЭ могут стать площадкой для переговоров между РФ и США
Проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович считает, что ОАЭ могут стать площадкой для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его мнению, это поможет в урегулировании украинского кризиса.

Проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович высказал мнение, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать подходящим местом для встреч между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Дипломат отметил, что Трамп в своих предвыборных заявлениях поднимал вопросы, касающиеся разрешения украинского конфликта. Карпович подчеркнул, что пришло время реализовать эти обещания и перейти к конкретным действиям, особенно в условиях текущей напряженности в мире.

По словам Карповича, для переговоров может быть выбрана страна на Ближнем Востоке, и ОАЭ выглядит наиболее вероятным вариантом. Он напомнил о положительном опыте этой страны в проведении международных переговоров и консультаций, что делает её привлекательной площадкой для диалога. Дипломат также добавил, что Россия будет ориентироваться на реальную ситуацию на местах, подчеркивая важность практического подхода к переговорам.

Ситуация в мире требует активных шагов, и выбор ОАЭ как места для встреч может оказаться удачным решением, учитывая их опыт в организации подобных событий.

#путин #трамп #оаэ #переговоры #дипломатия
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