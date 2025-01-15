Realme готовит к запуску модель RMX5020, которая является 4G-версией недавно представленного 14x. Устройство уже получило сертификацию FCC, что указывает на его глобальный выход.

Компания Realme анонсировала новую модель смартфона, которая выглядит как точная копия уже выпущенного 14x, но с поддержкой только 4G. Модель RMX5020 прошла сертификацию FCC, что позволяет предположить, что устройство скоро появится на рынке.

Согласно имеющимся данным, новинка будет оснащена 6,67-дюймовым экраном и получит 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной. Аккумулятор устройства имеет емкость 5180 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Также стоит отметить наличие двухдиапазонного Wi-Fi и NFC.

Размеры телефона составят 165,69 x 76,22 x 7,99 мм, что соответствует параметрам 14x. Устройство будет работать под управлением Realme UI 6.0.

Пока что подробностей о новом смартфоне немного, но можно ожидать, что вскоре появится больше информации, которая поможет окончательно оценить его возможности и преимущества.