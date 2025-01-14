Киев, вероятно, станет обладателем колесной боевой машины пехоты Boxer, оснащенной 30-мм пушкой от KNDS. Первая передача техники состоялась в Касселе, где обсуждались детали поставок.

Недавно состоялась церемония передачи первой колесной гаубицы RCH-155 (подробнее об этом можно прочесть здесь), на которой генеральный директор KNDS Germany Ральф Кетцель упомянул о возможной поставке Киеву боевых машин пехоты Boxer.

По информации западных СМИ ожидается, что в дополнение к гаубице Украина получит систему Kommandobegleitfahrzeug, которая также будет вооружена 30-мм автоматической пушкой.

Подробности о количестве поставляемых машин и сроках их доставки остаются неясными. Тем не менее, согласно информации сайта hartpunkt.de, эти машины, скорее всего, будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем RCT30, который уже применяется на БМП Puma. Этот модуль включает в себя беспилотную башню от KNDS и систему управления от ARTEC, совместного предприятия Rheinmetall и KNDS.

Основное вооружение Boxer — автоматическая пушка МК 30-2/ABM калибра 30х173 мм, что позволяет эффективно поражать движущиеся цели как в статичном, так и в движущемся положении. Немецкая армия планирует закупить около 150 таких систем, а Нидерланды — 72.

Известно, что десантное отделение Boxer может разместить до шести пехотинцев, однако название Kommandobegleitfahrzeug указывает на его предназначение для защиты самоходных гаубиц RCH-155 от дронов.

Система RCT30, благодаря программируемым боеприпасам и датчикам, может эффективно уничтожать дроны, что было продемонстрировано в ходе испытаний весной 2024 года. Она обеспечивает круговой обзор и автоматическое обнаружение целей, что значительно повышает эффективность ведения огня.

Кроме того, возможно, что ВСУ получит ЗРК Skyranger 30 на базе Boxer, аналогичные тем, что заказала немецкая армия. Однако из-за задержек в производстве поставка этих машин будет возможна только в 2028 году.