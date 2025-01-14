Германия передала Украине первую новейшую самоходную гаубицу RCH 155. Поставка 54 единиц данной техники запланирована в ближайшем будущем.

Стало известно, что министр обороны Германии Борис Писториус официально передал Украине первую самоходную гаубицу RCH 155. Эта система считается одной из самых современных в мире. Символическая передача прошла с участием посла Украины в Германии Алексея Макеева, который получил гаубицу от немецкой стороны.

Германия планирует предоставить Украине в общей сложности 54 единицы RCH 155, что серьезно увеличит потенциал ВСУ в ведении боевых действий. Однако первые шесть гаубиц останутся на территории Германии для обучения украинских солдат.

Писториус отметил, что поставка такой современной техники подчеркивает поддержку Украины и ответственность Германии за безопасность в Европе. Самоходные гаубицы RCH 155 производятся концерном KNDS, который объединяет немецкие и французские технологии.

Основные характеристики RCH 155 включают возможность вести огонь в движении с высокой скоростью — до восьми выстрелов в минуту. Башня гаубицы способна вращаться на 360 градусов, что дает возможность поражать цели на различных дистанциях. Кроме того, управление системой требует всего двух человек, а также предусмотрено дистанционное управление, что делает её использование более гибким и эффективным.



