Компания Blue Origin не смогла осуществить запуск своей новой ракеты New Glenn из-за возникших проблем. Когда состоится дебют этой ракеты, пока неизвестно.

Запланированный запуск ракеты New Glenn от компании Blue Origin, который должен был состояться 13 января, отменили. Это решение стало результатом технических проблем, которые возникли в процессе подготовки к полету.

Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, собиралась провести дебютный запуск своей тяжелой ракеты с Космического побережья Флориды. Окно для старта открылось в 1 час ночи по восточному времени, однако компания несколько раз переносила время запуска, прежде чем окончательно отменить попытку.

В официальном сообщении на платформе X было указано, что запуск отменен из-за неполадок в одной из подсистем ракеты, которые не позволили бы провести запуск в установленное время. Однако каких-либо подробностей о конкретной проблеме не предоставили, что оставило многих зрителей в недоумении.

Это не первая задержка для New Glenn. Изначально запуск планировался на 10 января, но его перенесли на 72 часа из-за плохих погодных условий в районе, где должна была приземлиться первая ступень ракеты. У Blue Origin есть возможность провести запуск до 16 января, и в ходе этого испытательного полета планируется запустить новую космическую платформу Blue Ring.