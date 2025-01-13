Запланированный запуск ракеты New Glenn от компании Blue Origin, который должен был состояться 13 января, отменили. Это решение стало результатом технических проблем, которые возникли в процессе подготовки к полету.
Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, собиралась провести дебютный запуск своей тяжелой ракеты с Космического побережья Флориды. Окно для старта открылось в 1 час ночи по восточному времени, однако компания несколько раз переносила время запуска, прежде чем окончательно отменить попытку.
В официальном сообщении на платформе X было указано, что запуск отменен из-за неполадок в одной из подсистем ракеты, которые не позволили бы провести запуск в установленное время. Однако каких-либо подробностей о конкретной проблеме не предоставили, что оставило многих зрителей в недоумении.
Это не первая задержка для New Glenn. Изначально запуск планировался на 10 января, но его перенесли на 72 часа из-за плохих погодных условий в районе, где должна была приземлиться первая ступень ракеты. У Blue Origin есть возможность провести запуск до 16 января, и в ходе этого испытательного полета планируется запустить новую космическую платформу Blue Ring.