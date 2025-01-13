Белорусский госстандарт внес в реестр опасных продуктов печенье «Орешек» и «Картошка» из России. Причиной стало наличие недопустимых консервантов в составе.

В Белоруссии приняли решение о запрете на продажу печенья «Орешек» и «Картошка», произведенных в России. Эти продукты признали опасными из-за содержания консервантов, которые не соответствуют местным стандартам.

По информации белорусского госстандарта, в печенье «Орешек с вареной сгущенкой» от компании «Капитал» из Пензы обнаружили бензоат натрия (Е211). Этот консервант запрещен для использования в мучных кондитерских изделиях и молочных продуктах. Аналогично, печенье «Картошка», произведенное на кондитерской фабрике «Колос» в Челябинске, содержало сорбиновую кислоту (Е200) в количестве, превышающем допустимые нормы. В связи с этим, белорусские власти издали указ о запрете ввоза и реализации данных изделий, а также предписали их изъятие из обращения. Кроме того, действие документов, подтверждающих соответствие продукции стандартам, было прекращено. Это решение стало продолжением контроля качества, который белорусские власти осуществляют в отношении импортируемых товаров.

Ранее в этом месяце в реестр опасной продукции также попала гречневая крупа марки «Фермер» из Барнаула, которая оказалась некачественной из-за длительного времени варки. Подробнее об этом читайте здесь в нашем материале.