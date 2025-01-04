В Белоруссии гречневая крупа марки «Фермер» из Барнаула попала в реестр опасной продукции. С 11 января вводится запрет на ввоз и обращение этого продукта из-за превышения времени варки.

В Белоруссии приняли решение о запрете на гречневую крупу марки «Фермер», производимую ООО «Дары полей» из Барнаула. Продукт оказался под запретом из-за того, что время его варки составило 29 минут, что превышает установленную норму в 25 минут. Это нарушение зафиксировал белорусский Госкомитет по стандартизации, который внес гречку в реестр опасной продукции.

Запрет вступит в силу с 11 января и затронет как ввоз, так и изъятие уже находящихся в стране партий гречки. Это не первый случай, когда белорусские власти накладывают ограничения на российские товары. Например, в декабре прошлого года в реестр опасной продукции попали газированные слабоалкогольные напитки Santo Stefano.