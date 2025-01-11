Астрономы наблюдают за белым карликом RX J0648.0–4418, который активно поглощает материю у своего компаньона. Его быстрое вращение и высокая масса указывают на то, что звезда может взорваться в виде сверхновой в течение ближайших 100 тысяч лет.

В космосе, где время течет иначе, а звезды живут и умирают в соответствии со своими циклами, белый карлик RX J0648.0–4418 привлекает внимание астрономов. Этот объект не просто мертвый остаток звезды, он представляет собой активный «вампир», поглощающий материю у своей звезды-компаньона. Однако его поведение указывает на серьезные изменения, которые могут привести к мощному взрыву в ближайшем будущем.

RX J0648.0–4418, расположенный примерно в 1700 световых годах от Земли, стал объектом наблюдений с 1997 года, когда астрономы заметили его рентгеновское излучение. В 2009 году с помощью телескопа XMM-Newton удалось подтвердить, что это белый карлик, масса которого составляет около 1,2 солнечных масс. На данный момент он является самым быстровращающимся белым карликом, совершающим один оборот примерно каждые 13 секунд. Для сравнения, второй по скорости белый карлик вращается в два раза медленнее.

Это быстрое вращение вызывает вопросы. Как белый карлик, который активно поглощает звезду-компаньона HD 49798, может так быстро вращаться? Исследования показывают, что это связано с процессом сжатия, который происходит с белым карликом. В отличие от большинства белых карликов, которые имеют массу около 0,6 солнечных масс, RX J0648.0–4418 близок к пределу Чандрасекара, который составляет 1,4 солнечных масс. Это предельное значение указывает на то, что белый карлик может стать сверхновой.

Согласно последним исследованиям, скорость вращения RX J0648.0–4418 может объясняться уменьшением его момента инерции. Это похоже на то, как фигурист, подводя руки к телу, начинает вращаться быстрее. Белые карлики сжимаются в течение миллионов лет, что приводит к увеличению их скорости вращения. Таким образом, RX J0648.0–4418 может быть в процессе сжатия, что и объясняет его аномально высокую скорость.

Система HD 49798/RX J0648.0–4418 уникальна не только по скорости вращения белого карлика, но и по тому, что она является единственной рентгеновской двойной звездой, где белый карлик поглощает материю от горячей субкарликовой звезды. Это создает особые условия для изучения взаимодействия между звездами. По словам астрономов, эта система может представлять собой кратковременный этап в эволюции двойных звезд, что делает ее еще более интересной для изучения.

Белые карлики образуются, когда звезды с массой около восьми солнечных масс исчерпывают свое топливо и теряют внешние слои. В случае RX J0648.0–4418, он продолжает получать материю от своей звезды-компаньона, что увеличивает вероятность его превращения в сверхновую. Астрономы предполагают, что белый карлик может взорваться в течение ближайших 100 тысяч лет, что является очень коротким сроком в астрономических масштабах.

Ситуация становится еще более сложной, если при этом учесть еще и эволюцию звезды-компаньона. HD 49798 находится на стадии, когда она сжигает гелий и теряет массу. Это будет способствовать увеличению скорости, с которой белый карлик поглощает материю. По мере того как звезда-компаньон расширяется, ее внешние слои будут испытывать более сильное гравитационное притяжение со стороны RX J0648.0–4418, что приведет к увеличению потока материи.

Астрономы продолжают изучать эту уникальную систему, чтобы лучше понять ее поведение и предсказать, когда именно произойдет взрыв. На данный момент многие аспекты рентгеновского излучения этой двойной звезды еще не изучены.