Tencent опровергла свою причастность к китайскому военному комплексу и объявила о намерении бороться с включением в соответствующий список США. Это решение уже привело к падению акций компании на 10%.

Китайская корпорация Tencent заявила о своем намерении бороться с включением в список китайских военных компаний, составленный Министерством обороны США. Это решение вызвало значительное падение акций компании, которые упали примерно на 10%.

Tencent начала переговоры с Министерством обороны США, стремясь разрешить возникшие недоразумения. Если переговоры не принесут результатов, компания готова инициировать судебный процесс для исключения себя из списка. Tencent утверждает, что не является ни военной компанией, ни военно-гражданским поставщиком для китайской оборонной промышленности. Она считает, что включение в список CMC (Chinese Military Companies) является ошибкой.

Компания отметила, что это включение не влияет на ее бизнес, так как список CMC касается только оборонных закупок США. В отличие от других списков, таких как список SDN, включение в CMC не препятствует другим лицам вести бизнес с Tencent, включая сделки с ценными бумагами.

Tencent предлагает разнообразные онлайн-услуги в Китае, включая популярные приложения для обмена сообщениями, такие как WeChat и Tencent QQ. На международной арене она известна своим игровым бизнесом. Ранее Tencent занимала позицию крупнейшего издателя игр в мире по доходам, но конкуренты, такие как Sony и Microsoft, начали сокращать разрыв, особенно после приобретения Activision Blizzard.

Компания также активно инвестирует в игровые студии за пределами Китая. Она владеет Riot Games, Funcom и другими студиями, а также контролирует значительные доли в таких компаниях, как Turtle Rock Studios и Techland. Недавние слухи о возможном приобретении Ubisoft усилились, поскольку компания назначила консультантов для изучения вариантов продажи. Tencent, как сообщается, сменила стратегию слияний и поглощений, ориентируясь на мажоритарные сделки, что может указывать на ее намерение расширить влияние в игровом секторе.