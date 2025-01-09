Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Xeneon Edge представила 14-дюймовый сенсорный экран для просмотра информации на ПК
Corsair представила новый сенсорный экран Xeneon Edge, который можно разместить под основным монитором или внутри корпуса ПК. Этот 14-дюймовый дисплей позволяет быстро получать доступ к важной информации и управлять ею с помощью сенсорного управления.

Corsair анонсировала новый сенсорный экран Xeneon Edge, который может стать полезным дополнением для пользователей, работающих с несколькими мониторами. Этот 14,5-дюймовый дисплей предлагает удобный способ отслеживания информации без необходимости отвлекаться на полноразмерный экран.

Xeneon Edge предназначен для отображения небольших фрагментов информации, таких как статус системы, календарь или графики. Его можно установить под основным монитором, что позволяет сохранить рабочее пространство, или прикрепить к корпусу ПК с помощью магнитов. Некоторые модели корпусов Corsair имеют специальные крепления, что упрощает установку.

Разрешение экрана составляет 2560 x 720 пикселей, а поддержка 5-точечного сенсора позволяет пользователям взаимодействовать с отображаемой информацией. Corsair ожидает, что Xeneon Edge поступит в продажу в первой половине года по цене около $249.

Уникальная особенность этого устройства заключается в том, что Windows распознает его как обычный монитор. Это дает возможность размещать на экране любые виджеты, такие как температура процессора, загрузка оперативной памяти или текущая погода. Программное обеспечение iCUE от Corsair будет предоставлять данные о состоянии системы в реальном времени, включая скорость вращения вентиляторов и загрузку ЦП/ГП.

Разработчики смогут создавать собственные виджеты с использованием стандартных IFRAME и HTML, что открывает возможности для кастомизации. Пользователи могут настроить экран под свои нужды, добавляя ярлыки для быстрого доступа к любимым приложениям или даже потоковым видео с веб-камер.

Xeneon Edge может стать полезным инструментом для профессионалов, которым необходимо следить за несколькими показателями одновременно. Например, он может отображать уведомления из Slack или электронной почты, что позволяет оставаться на связи, не отвлекаясь на основной экран. Такой подход к организации рабочего пространства может повысить продуктивность и удобство работы.

#corsair #сенсорный экран #xeneon edge
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
31
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
13
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
3
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
7
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
4
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
7
Германия передала Украине "боевую машину будущего" БМП Lynx KF41
+
NVIDIA анонсировала GeForce RTX 5090D для китайского рынка
+
Обновление BIOS повысило однопоточную производительность десктопных Core Ultra 200 на 52%
3
На сайте Samsung появились страницы поддержки смартфонов Galaxy A56 и A36
+
Bitcoin перешёл к падению, но аналитики советуют не продавать быстро дешевеющую криптовалюту
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
1
AMD выпускает 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 9600 в коробочном исполнении для глобального рынка
+
Яркую комету C/2024 G3 можно наблюдать в небе невооруженным глазом в январе в Южном полушарии
+
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+
Huawei запатентовала новый метод быстрого устранения выгорания экрана
2
AMD Radeon RX 9070 и Ryzen 9 9950X3D протестировали в Call of Duty Black Ops 6
3

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
43
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
3
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
171
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
3
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
49
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
42
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
5
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Аня Троянова
15:37
Это ты на фото?:)
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
Garthar
15:36
Херня это все. Ближайшая реальная перспектива это ядерный двигатель. Или клиновоздушный, а то что в статье описано не реализуемо пока, нет таких источником энергии
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
Alex PAW
15:36
конечно разрушительный, полыхает самая дорогая недвижка в стране (хотя на вид из говна и палок) а тушить нечем и некому
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
Alex PAW
15:35
хохол переживает... это же его потенциальное добро полыхает... ему весь мир должен
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
Midnight Sun
15:34
"Ой, смотрите, ну конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал Джон Трамп-младший в соцсети Х. Миллиардер Илон Маск поделился этим постом. Ранее об этой...
TSMC Arizona начинает производство процессоров AMD Ryzen 9000 «Granite Ridge»
Garthar
15:32
Просчитать гравитационный маневр у чужой звезды это пока из области фантастики.
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
OgoGoLog
15:29
"лидер не должен дистанцироваться от больших проблем национального масштаба" Как от засилия латиноамериканских мигрантов, финтониловой "проблемы", проблемы с медицинским страхованием, например?
TSMC Arizona начинает производство процессоров AMD Ryzen 9000 «Granite Ridge»
Арман Шарапов
15:28
Вспомните, сколько поколений карт "нагибала" игра "Crysis"? От 30 до 50 фпс, это около 40% прироста. Для одного поколения выглядит неплохо. Теперь вопрос будет в цене продукта.
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
hihimik
15:23
На американском, да ещё и развлекательном шоу он по другому ответить не мог. Но местный умник смело бы ответил, что "Курск" с высокой долей вероятности был атакован торпедой американской подлодки.
TSMC Arizona начинает производство процессоров AMD Ryzen 9000 «Granite Ridge»
Chihonya
15:21
Если правда, моя купить RX 9070 XT)
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем