Corsair представила новый сенсорный экран Xeneon Edge, который можно разместить под основным монитором или внутри корпуса ПК. Этот 14-дюймовый дисплей позволяет быстро получать доступ к важной информации и управлять ею с помощью сенсорного управления.

Corsair анонсировала новый сенсорный экран Xeneon Edge, который может стать полезным дополнением для пользователей, работающих с несколькими мониторами. Этот 14,5-дюймовый дисплей предлагает удобный способ отслеживания информации без необходимости отвлекаться на полноразмерный экран.

Xeneon Edge предназначен для отображения небольших фрагментов информации, таких как статус системы, календарь или графики. Его можно установить под основным монитором, что позволяет сохранить рабочее пространство, или прикрепить к корпусу ПК с помощью магнитов. Некоторые модели корпусов Corsair имеют специальные крепления, что упрощает установку.

Разрешение экрана составляет 2560 x 720 пикселей, а поддержка 5-точечного сенсора позволяет пользователям взаимодействовать с отображаемой информацией. Corsair ожидает, что Xeneon Edge поступит в продажу в первой половине года по цене около $249.

Уникальная особенность этого устройства заключается в том, что Windows распознает его как обычный монитор. Это дает возможность размещать на экране любые виджеты, такие как температура процессора, загрузка оперативной памяти или текущая погода. Программное обеспечение iCUE от Corsair будет предоставлять данные о состоянии системы в реальном времени, включая скорость вращения вентиляторов и загрузку ЦП/ГП.

Разработчики смогут создавать собственные виджеты с использованием стандартных IFRAME и HTML, что открывает возможности для кастомизации. Пользователи могут настроить экран под свои нужды, добавляя ярлыки для быстрого доступа к любимым приложениям или даже потоковым видео с веб-камер.

Xeneon Edge может стать полезным инструментом для профессионалов, которым необходимо следить за несколькими показателями одновременно. Например, он может отображать уведомления из Slack или электронной почты, что позволяет оставаться на связи, не отвлекаясь на основной экран. Такой подход к организации рабочего пространства может повысить продуктивность и удобство работы.