Великобритания анонсировала разработку многофункционального морского беспилотника, который должен усилить обороноспособность Украины.

Недавно Великобритания объявила о запуске нового проекта по разработке многофункционального морского беспилотника. Эта инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины и создание новых возможностей в области автономных технологий.

По данным UK Defense Journal, официальное начало поиска партнеров для разработки беспилотника пройдет во время сессии COOKSON Challenge, запланированной на 22 января 2025 года в Лондоне. На мероприятии соберутся представители промышленных компаний НАТО, украинские эксперты и члены альянса «Пять глаз». Они будут работать над созданием концепции малозаметного морского беспилотника, способного выполнять операции как в украинских водах, так и за их пределами.

Министерство обороны Великобритании акцентировало внимание на том, что проект интересен для специалистов в различных областях. Если у кого-то есть опыт работы с лодками, системами запуска ракет или технологиями противовоздушной обороны, это может стать хорошей возможностью для участия в разработке нового устройства.

Основная цель создания беспилотника заключается в разработке высокоскоростного ударного корабля с модульной системой вооружения. Устройство должно обладать многофункциональными возможностями и быть устойчивым к системам радиоэлектронной борьбы. Оно также должно эффективно работать даже при потере связи с основными станциями управления. Каждый блок беспилотника сможет нести двойное вооружение, что повысит его эффективность в боевых действиях.

Логистика проекта предполагает, что каждую морскую платформу можно будет легко транспортировать на 13-метровом грузовике, с возможностью использования меньшего 6-метрового грузовика для облегчения наземной транспортировки на Украину. Также рассматривается возможность воздушного развертывания.

По характеристикам, беспилотник должен развивать скорость более 40 узлов даже при сильном волнении на море и иметь дальность плавания около 1300 км с полной загрузкой. Минимальная продолжительность плавания составит 72 часа во время морских операций. Конструкция будет включать низкий профиль для снижения радиолокационной заметности и меры противодействия радиоэлектронной борьбе.

Кроме того, беспилотник сможет запускать ракеты с осколочно-фугасными боеголовками на расстоянии от 30 до 100 км. Также предусмотрена возможность противовоздушной обороны.

Экономическая эффективность проекта также стоит у англичан на первом месте. Цель — сделать систему доступной и производить достаточное количество для обеспечения оперативного покрытия. Первоначальный объем производства составит 20 единиц в месяц с возможностью увеличения до 2–3 единиц в месяц в течение первого полугодия после размещения заказов. Ожидается, что первые испытания прототипов начнутся в конце 2025 или начале 2026 года.